HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Continental hat einen Käufer für sein Geschäft mit Schlauchleitungen für Autos gefunden. Neuer Eigentümer des Bereichs mit dem Kürzel OESL (Original Equipment Solutions) werde die privat geführte US-Industrieholding Regent, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend in Hannover mit. Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

OESL entwickelt und fertigt mit mehr als 16.000 Beschäftigten Schlauchleitungen und Lagerelemente für Verbrenner- und Elektrofahrzeuge. Die Sparte gehört bisher zur Continental-Sparte Contitech und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Contitech soll sich künftig stärker auf das Industriegeschäft konzentrieren.

Regent-Gründer Michael Reinstein versprach "belastbare Perspektiven für die Beschäftigten" von OESL weltweit. Regent wolle als langfristiger und strategischer Eigentümer den Umbau des Unternehmens zu "nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätslösungen" gemeinsam mit dem Management vorantreiben./stw/he