Mittwoch, 27.08.2025
Patentschutz bis in die 2040er - Biotech-Geheimtipp vor möglichem Fast-Track-Durchbruch in den USA!
27.08.2025 18:51 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Warten auf Nvidia-Zahlen

DJ MÄRKTE EUROPA/Warten auf Nvidia-Zahlen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch weitgehend auf der Stelle getreten. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.046 Punkte, der Euro-Stoxx 50 gewann dagegen 0,2 Prozent. Der wichtigste Termin des Tages, die Quartalszahlen der US-KI-Ikone Nvidia, standen erst nach Handelsschluss an der Wall Street auf der Agenda. Dem KI-Schwergewicht und seinen Geschäftszahlen wird an der Börse eine hohe Impulskraft zugetraut. "Bei der aktuellen Bewertung muss Nvidia die Konsensschätzungen übertreffen und anschließend einen noch optimistischeren Ausblick geben, um den Aktienkurs auf diesem Niveau zu halten", sagte Dave Sekera, Chefmarktstratege USA bei Morningstar.

In Europa stand weiter die Entwicklung in Frankreich im Fokus. Für den 8. September ist eine Vertrauensfrage von Premierminister Bayrou angekündigt. Nach dem Abverkauf an den beiden vergangenen Tagen konnte sich die Pariser Börse kaum erholen, der CAC-40 schloss 0,4 Prozent im Plus, was auch die bessere gesamteuropäische Entwicklung gegenüber dem DAX erklärte.

Bankensektor steht weiter unter Druck

Der am Vortag aus Sorge vor einer Haushaltskrise in Frankreich unter die Räder gekommenen Bankensektor gab aber um weitere 1,3 Prozent nach. Societe Generale schlossen unverändert, für BNP Paribas ging es um weitere 0,7 Prozent nach unten. Nach Abstufungen verloren Commerzbank 5 Prozent, die Aktien der Deutschen Bank fielen um 3,4 Prozent.

Luxusgüteraktien zogen am Nachmittag an - ausgelöst durch Swatch (+6,3%). Im Handel hieß es, der Investoren-Call von Swatch dürfte positiv verlaufen sein. Trotz der US-Zölle soll die Nachfrage in den USA robust bleiben. Richemont gewannen 3,5 Prozent. Aber auch für Kering (+1,8%) und LVMH (+3,2%) ging es kräftiger nach oben.

Für Givaudan ging es 0,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen bekommt zum 1. März 2026 einen neuen CEO. Christian Stammkötter, derzeit bei Danone, soll die Nachfolge von Givaudans CEO Gilles Andrier antreten, der nach 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht. Analysten zufolge ist der Rückzug keine Überraschung. Angesichts der überzeugenden Erfolgsbilanz von Andrier dürften Anlegern dennoch nicht begeistert sein.

Die Aktie der Sportwagenschmiede Porsche stieg um 0,7 Prozent. Die Wirtschaftswoche berichtete, dass ein Führungswechsel anstehe. Nach Informationen des Magazins hat sich Vorstandschef Oliver Blume entschieden, seinen Posten aufzugeben. Er möchte sich demnach auf seine Aufgabe als Chef des Volkswagen-Konzerns konzentrieren.

Konsumlaune in Deutschland bricht weiter ein

Keine Überraschung für Händler stellte der ungebremste Einbruch der Konsumlaune in Deutschland dar: "Mittlerweile verschärft sich die Lage dadurch, dass sich die Leute echte Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen müssen." Dies komme noch "on top" zu den ohnehin vorhandenen Inflationssorgen. Die Anschaffungsneigung breche daher verständlicherweise mit der fallenden Einkommenserwartung zusammen. Der GfK-Konsumklima-Index für September fiel auf -23,6 nach zuvor -21,7 Punkten noch weiter in den negativen Bereich. Für die konsumsensible Zalando-Aktie ging es 1,3 Prozent nach unten, Delivery Hero gaben 4 Prozent nach.

Für die Aktie von Aroundtown ging es trotz solider Geschäftszahlen um 5,4 Prozent nach unten. Die Immobiliengesellschaft hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten. Das Papier befindet sich seit April in einer Aufwärtsbewegung. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.393,07       +0,2%       +10,0% 
Stoxx-50        4.587,15       +0,5%        +5,9% 
Stoxx-600         554,76       +0,1%        +9,2% 
XETRA-DAX       24.046,21       -0,4%       +21,3% 
FTSE-100 London     9.265,80       k.A.       +12,0% 
CAC-40 Paris      7.743,93       +0,4%        +4,5% 
AEX Amsterdam       907,70       +0,3%        +3,0% 
ATHEX-20 Athen     5.207,05       -0,4%       +46,4% 
BEL-20 Brüssel     4.836,82       +0,0%       +13,4% 
BUX Budapest     104.232,11       -0,9%       +32,6% 
OMXH-25 Helsinki    4.961,76       -0,3%       +15,9% 
ISE NAT. 30 Istanbul  11.359,01       k.A.       +17,3% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.574,07       +0,5%       -25,5% 
PSI 20 Lissabon     7.816,16       -0,4%       +23,0% 
IBEX-35 Madrid     15.020,90       -0,7%       +31,7% 
FTSE-MIB Mailand    42.349,41       -0,7%       +24,8% 
OBX Oslo        1.568,35       -0,8%       +18,9% 
PX Prag        2.286,73       -0,1%       +30,0% 
OMXS-30 Stockholm    2.645,63       -0,4%        +7,0% 
WIG-20 Warschau     2.856,56       -1,8%       +32,6% 
ATX Wien        4.652,87       -1,1%       +28,4% 
SMI Zürich       12.207,12       +0,4%        +4,8% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:55  % YTD 
EUR/USD           1,1616    -0,2%   1,1645   1,1655 +12,5% 
EUR/JPY           171,59    -0,0%   171,65   171,68  +5,4% 
EUR/CHF           0,9335    -0,3%   0,9361   0,9360  -0,3% 
EUR/GBP           0,8621    -0,2%   0,8639   0,8644  +4,4% 
USD/JPY           147,71    +0,2%   147,41   147,30  -6,3% 
GBP/USD           1,3474    -0,0%   1,3480   1,3483  +7,7% 
USD/CNY           7,1095    +0,0%   7,1078   7,1130  -1,4% 
USD/CNH           7,1532    -0,0%   7,1545   7,1541  -2,5% 
AUS/USD           0,6497    +0,1%   0,6493   0,6498  +4,9% 
Bitcoin/USD       111.994,00    +0,3% 111.613,20 109.767,40 +17,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,70    63,25    +0,7%    0,45 -11,4% 
Brent/ICE          67,60    67,22    +0,6%    0,38 -10,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.388,23   3.392,55    -0,1%    -4,33 +29,3% 
Silber            38,48    38,63    -0,4%    -0,14 +33,8% 
Platin          1.160,83   1.161,38    -0,0%    -0,55 +32,6% 
Kupfer            4,40     4,46    -1,4%    -0,06  +6,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 12:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
