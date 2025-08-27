Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Nakiki SE
E-Mail:
info@nakikifinance.com
Internet:
https://nakikifinance.com/
ISIN:
DE000WNDL300, DE000WNDL318
WKN:
WNDL30, WNDL31
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Contacts:
Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300