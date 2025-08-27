DJ MÄRKTE USA/Wall Street tritt im Nvidia-Wartemodus auf der Stelle

DOW JONES--Am US-Aktienmarkt ist am Mittwoch vor allem Abwarten angesagt. Sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange starren viele Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von Nvidia. Diese werden aber erst nach Handelsende mitgeteilt. Nvidia gilt als KI-Flaggschiff im Halbleiterbereich und das Thema KI gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten an den Börsen. Zuletzt hatten diverse kritische Kommentare zur Gewinnträchtigkeit von KI-Investitionen für Unruhe gesorgt und die Kurse belastet.

"Nun, da der Aktienmarkt so gut wie sicher eine Zinssenkung im September erwartet, ist die nächste Hürde, die die Märkte überwinden müssen, die Geschäftszahlen von Nvidia. Investoren schauen jedes Quartal auf dieses Unternehmen, um sich zu vergewissern, dass die KI-Geschichte noch intakt ist", argumentiert Präsident und CIO Clark Bellin von Bellwether Wealth. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 45.488 Punkte, der S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu und der Nasdaq-Composite büßt 0,1 Prozent ein.

Am Anleihemarkt kehrt sich die Tendenz vom Vortag um, im Zehnjahresbereich steigt die Rendite um 1 Basispunkt auf 4,27 Prozent. Anleger könnten wegen der Einmischung in die Geldpolitik durch US-Präsident Donald Trump langfristig höhere Renditen verlangen, so Stimmen aus dem Handel mit Blick auf die Vorgänge des Vortages. Für frische Impulse könnten am Freitag neue US-Preisdaten sorgen, heißt es.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar von seiner Vortagesschwäche, der Dollar-Index klettert um 0,2 Prozent. Der Euro fällt zunächst von 1,1650 unter die Marke von 1,16, aktuell springt er aber wieder über die Marke. Gedrückt wird die Gemeinschaftswährung von der politischen Entwicklung in Frankreich um die Verabschiedung eines Haushalts. Devisenexperten der Commerzbank warnen, dass das Thema Schuldentragfähigkeit im Euroraum wieder ein Belastungsthema für den Euro werden könnte. Sollten Reformbemühungen in betroffenen Ländern wie Frankreich ausbleiben, könne neben dem Druck auf die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, auch der Druck auf die EZB steigen, mit zusätzlichen Anleihenkäufen und bzw. oder einer Senkung ihrer Leitzinsen die Renditen zu drücken.

Bei Gold tut sich wenig, Erdöl verteuert sich leicht. Denn die Rohöllagerbestände in den USA haben sich auf Wochensicht stärker als erwartet verringert.

Kohl's haussieren - Okta und PVH legen kräftig zu

Nvidia tendieren 0,2 Prozent tiefer. Am Vortag war der Kurs um gut 1 Prozent gestiegen und liegt knapp unter seinem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat er um 35 Prozent zugelegt. Wegen angeblicher Sicherheitslücken bei Paypal haben einem Zeitungsbericht zufolge deutsche Banken Lastschriften gestoppt. Den Geldhäusern seien am Montag viele verdächtige Lastschriften aufgefallen, berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ). Der Kurs des US-Zahlungsabwicklers sinkt um 0,7 Prozent.

Apple (+0,3%) will die Reichweite ihres Musik-Streamingdienstes erhöhen. Der Konzern will seine Radioprogramme über ein globales Netzwerk von Netzwerklautsprechern und vernetzten Autos vertreiben. Unternehmensnachrichten kommen ansonsten nur aus den hinteren Reihen. Gewinne und Umsätze von Okta haben im zweiten Quartal die Prognosen der Wall Street übertroffen. Dazu erhöhte der Experte für Identitätsmanagement den Ausblick. Der Aktienkurs wird 2,6 Prozent höher gehandelt.

Für Kohl's geht es steil um 18,3 Prozent aufwärts, nachdem das Einzelhandelsunternehmen gewinnseitig deutlich besser abgeschnitten hat als erwartet. Außerdem erhöhte auch Kohl's den Ausblick. PVH, der Eigentümer der Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger, meldete für das zweite Quartal einen Gewinn, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Kurs dreht nach anfänglichen Aufschlägen 2,8 Prozent ins Minus.

Cracker Barrel Old Country Store hat mitgeteilt, zu ihrem alten Logo zurückzukehren und doch nicht auf eine schlankere Version zu wechseln, nachdem darüber ein Kulturkampf entbrannt war. Die Aktie der Restaurant- und Geschenkartikelkette gewinnt 8,2 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen Electromed verzeichnete in seinem vierten Quartal höhere Umsätze und Gewinne. Der Kurs macht einen Satz um 19,3 Prozent.

MongoDB hebt zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal über den Erwartungen ausgefallen ist. Die Aktie des Datenbankmanagers schießt um 34,4 Prozent nach oben. Das Finanztechnologieunternehmen NCino hat ebenfalls den Ausblick nach guten Geschäftszahlen erhöht. Der Kurs klettert um 15,6 Prozent.

Canada Goose schnellen um 14,1 Prozent nach oben - beflügelt von Berichten über Übernahmeinteressenten. J.M. Smucker geben nach schwachen Geschäftszahlen 5 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 45.488,46 +0,2% 70,39 +6,8% S&P-500 6.469,70 +0,1% 3,76 +9,9% NASDAQ Comp 21.525,56 -0,1% -18,71 +11,6% NASDAQ 100 23.492,50 -0,1% -32,80 +12,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:55 % YTD EUR/USD 1,1618 -0,2% 1,1645 1,1655 +12,5% EUR/JPY 171,58 -0,0% 171,65 171,68 +5,4% EUR/CHF 0,9333 -0,3% 0,9361 0,9360 -0,3% EUR/GBP 0,8619 -0,2% 0,8639 0,8644 +4,4% USD/JPY 147,68 +0,2% 147,41 147,30 -6,3% GBP/USD 1,3480 -0,0% 1,3480 1,3483 +7,7% USD/CNY 7,1069 -0,0% 7,1078 7,1130 -1,4% USD/CNH 7,1520 -0,0% 7,1545 7,1541 -2,5% AUS/USD 0,6498 +0,1% 0,6493 0,6498 +4,9% Bitcoin/USD 111.946,00 +0,3% 111.613,20 109.767,40 +17,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,95 63,25 +1,1% 0,70 -11,4% Brent/ICE 67,80 67,22 +0,9% 0,58 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.390,90 3.392,55 -0,0% -1,65 +29,3% Silber 38,53 38,63 -0,2% -0,09 +33,8% Platin 1.159,09 1.161,38 -0,2% -2,29 +32,6% Kupfer 4,41 4,46 -1,2% -0,05 +7,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

