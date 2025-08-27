DJ Delivery Hero senkt EBITDA- und Cashflow-Prognosen für 2025

DOW JONES--Delivery Hero senkt die Gewinn- und Cashflow-Prognosen für das Geschäftsjahr 2025, ist aber optimistischer bei Umsatz und Bruttowarenwert GMV. Der Lieferkonzern begründete die gesenkten Prognosen mit Wechselkursverlusten.

Der bereinigte operative Gewinn (bereinigte EBITDA) soll nun in der Bandbreite von 900 bis 940 Millionen Euro landen anstatt bei 975 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro. Der Konzern beziffert die Wechselkursverluste auf rund 110 Millionen Euro. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete der MDAX-Konzern ein bereinigtes EBITDA von 411 Millionen Euro, ein Plus von 71 Prozent zum Vorjahr.

Ein freier Cashflow von mehr als 120 Millionen Euro soll nun 2025 erwirtschaftet werden, verglichen mit der bisherigen Prognose von mehr als 200 Millionen - hier belasten Wechselkursverluste mit rund 80 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr verbesserte sich den Angaben zufolge der freie Cashflow um 96 Millionen Euro auf minus 8 Millionen Euro vor Sondereffekten, nach Sondereffekten belief er sich auf (plus) 165 Millionen Euro.

Den Zuwachs beim Bruttowarenwert (GMV) sieht der Konzern nun am oberen Rand der bisherigen Zielspanne von 8 bis 10 Prozent. Der Gesamtumsatz der Segmente soll nun im Jahresvergleich um 22 bis 24 Prozent steigen anstatt 17 bis 19 Prozent.

Beim Gesamtumsatz der Segmente spiegele die aktualisierte Prognose ein beschleunigtes Wachstum von 27 Prozent im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr wider. Gestützt war dies durch stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und den beschleunigten Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea, heißt es weiter.

In Bezug auf die negativen Wechselkurseffekte hatte die Aufwertung des Euro gegenüber den an den US-Dollar gekoppelten Währungen und dem koreanischen Won erheblich negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow, so der Berliner Lieferkonzern. Ohne diese negativen Auswirkungen hätte das Unternehmen laut Mitteilung seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erreichen können.

