Gut war zunächst nicht gut genug: In der ersten Reaktion auf die neue Quartalsbilanz geben Nvidia-Aktien nach. Der Ausblick belastet. Big-Tech-Superstar Nvidia hat mit seinen neuesten Quartalszahlen erneut die hohen Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Chipriese meldete für das Ende Juli abgeschlossene Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Werte, die über den Prognosen der Analysten lagen. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
