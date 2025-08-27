Nach US-Börsenschluss hat Nvidia seine mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die hohen Erwartungen der Börsianer und Analysten wurden enttäuscht. Ausgerechnet das Geschäft mit Datenbanken bleibt unter den Erwartungen. Die Nvidia-Aktie gibt nach einem wenig veränderten Tag nachbörslich deutlich nach. Die Konsensschätzungen für Nvidia sahen einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,01 Dollar vor, sowie einen Umsatz von 46,02 Milliarden Dollar. Das hätte für Nvidia, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
