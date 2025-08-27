© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDie mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia konnten den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Die Aktie notierte nachbörslich zunächst tief im Minus. Nvidia: Erwartungen geschlagen, aber nicht überzeugend genug! Bei Halbleiterhersteller und KI-Überflieger Nvidia deutet sich nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen eine Abflachung der Wachstumskurve an. Zwar ist es dem Unternehmen erneut gelungen, mit seinen Zahlen die Erwartungen des Marktes zu übertreffen, doch der Earnings-Beat fiel dieses Mal nur gering aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 55,6 Prozent auf 46,74 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Prognosen um 610 Millionen US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
