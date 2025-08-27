Highlights:

Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets - die erste Goldproduktion ist für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgesehen. Das Projekt verzeichnet seit Januar 2023 insgesamt 3?917?695 unfallfreie Arbeitsstunden (LTI = Lost Time Injury).

Die Bohrarbeiten in der Sabali-Grube wurden fortgesetzt. Im Juli wurden 35?518 Meter gebohrt, während 32?184 Proben noch auf ihre Analyse warten.

Die Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk stehen kurz vor dem Abschluss.

Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-Tankreihen sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks ausgestattet.

Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik und Rohrleitungen) schreiten gut voran und sind zu 22?% abgeschlossen, errichtet oder vormontiert.

Die Errichtung der Tanks für die Kraftstofflagerung schreitet schneller als geplant voran.

Der Bau des östlichen Hauptdamms der Abraumlagerstätte wird fortgesetzt.

Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten schreitet voran: 70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort geliefert.

Die Verlegung der Überlandrohrleitungen schreitet schneller als geplant voran und ist zu 8,42?% abgeschlossen.

Die Elektroarbeiten laufen: Das Team schließt gerade die Installation der Kabeltrassen ab.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniero mit Aufbereitungsanlage und Infrastruktur (19.08.2025)

Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und Installation der SAG-Mühle (13.08.2025)

Abbildung 3: Ansicht der CIL-Anlage mit Rohrgestell und Stahlkonstruktion auf den CIL-Tanks (19.08.2025)

Abbildung 4: Absetzbecken einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau des Hauptdamms (13.08.2025).

Abbildung 5: Anheben des oberen Moduls eines CIL-Tanks (10.08.2025)

QUÉBEC, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort Kiniero in Guinea, Westafrika, für den Monat August 2025 bekannt. Robex ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldförderung in Kiniero zu erzielen.

Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Chief Executive Officer von Robex, erklärt: "Wir befinden uns nun in den letzten Monaten der Bauphase. Dank des hohen Engagements unserer Teams werden jeden Monat weitere Teile der Anlage in Kiniero fertiggestellt. Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Monat weitere Arbeiten abschließen können, wobei alle wichtigen Komponenten planmäßig oder sogar vorzeitig fertiggestellt werden, sodass wir unser Ziel erreichen, im vierten Quartal die erste Goldproduktion aufzunehmen.

Nachdem die Bohrungen in Mansounia im letzten Monat abgeschlossen wurden, konzentrierten sich die Qualitätskontrollbohrungen auf Sabali, wo wir im Juli mehr als 35?000 Meter gebohrt haben. Wir erwarten noch einige Ergebnisse aus Mansounia und zahlreiche aus Sabali, da dieses Programm kurz vor dem Abschluss steht. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse der Bohrungen in Sabali in den kommenden Wochen veröffentlichen können.

Es ist schön, wie das Projekt Gestalt annimmt und mit welchem Engagement unsere Teams vor Ort daran arbeiten, unser Ziel der ersten Goldproduktion zu erreichen."

Baufortschritt in Kiniero

Die Bauarbeiten in Kiniero verlaufen weiterhin planmäßig, wobei die Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk im August abgeschlossen werden sollen. Der letzte Hub der ROM-Wand des Oxidbrechers und die Bodenplatte für die Kraftstofftanks des Kraftwerks sollen noch in diesem Monat fertiggestellt werden.

Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-Tankreihen sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks ausgestattet. In einigen Tanks der CIL-Reihe B sind noch kleinere Arbeiten an der Innenauskleidung ausstehend. Drei Module der CIL-Reihe A und ein Modul der CIL-Reihe B sind fertiggestellt. Die Vormontage der CIL-Rührwerke und der Zwischengitter zwischen den Tanks hat begonnen.

Die Arbeiten an den kleineren Tanks der Verarbeitungsanlage, darunter Elutions-, Pregnant-Solution- und Wassertanks, sind im Gange; alle für das Projekt benötigten Fertigungsmaterialien sind fertiggestellt und werden derzeit zum Standort transportiert. Die Errichtung der Tanks für die Brennstofflagerung schreitet schneller als geplant voran.

Die Lagergehäuse der SAG-Mühle wurden auf den Fundamenten installiert und ausgerichtet. Sechs Segmente des SAG-Mühlengehäuses wurden montiert, die Verschraubung der Flansche ist im Gange. Die Köpfe und Zapfen der SAG-Mühle sind im Hafen angekommen und warten auf die Zollabfertigung. Die Schmieraggregate der SAG-Mühle wurden an Ort und Stelle positioniert.

Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik und Rohrleitungen) schreiten gut voran: 370 Tonnen (22?% fertiggestellt) wurden bereits montiert oder vormontiert in den Bereichen Primärzerkleinerung, Rückförderung, Mahlen, Rohrbrücken und Laugung.

Der Bau des östlichen Hauptdamms der TSF wird bei geeigneten Wetterbedingungen fortgesetzt. Er befindet sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 416?m im nördlichen Abschnitt und 411?m im südlichen Abschnitt.

Die Mobilisierung des Elektroteams wurde im Juli fortgesetzt, wobei die ersten Arbeiten in der gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk begonnen haben und die Zahl der Mitarbeiter im August und September stetig gestiegen ist. Die Installation der Kabeltrassen schreitet in der gesamten Anlage und im Kraftwerk gut voran, wobei die Installation aller Leitern in den Schalträumen kurz vor dem Abschluss steht. Die unterirdische Hochspannungs-Kabelkanalinfrastruktur in der gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk steht kurz vor der Fertigstellung. Die ersten Installationen der Hochspannungs-Schaltanlagen beginnen in den kommenden Tagen.

Die Installation der Mühlen schreitet stetig voran, wobei das Team Mitte August verstärkt wurde, um gleichzeitig mit den Arbeiten an der SAG- und der Kugelmühle zu beginnen.

Betrieb

Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten verläuft planmäßig: 70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort geliefert. Die restliche Ausrüstung wird voraussichtlich bis zum 30. August 2025 eintreffen, während die Lieferung der zweiten Tranche für den 30. September 2025 geplant ist und weiterhin im Zeitplan liegt. Die Erschließungsarbeiten im Bergwerk verlaufen planmäßig.

Die Mobilisierung des Bohr- und Sprengauftragnehmers ist im Gange und verläuft weiterhin planmäßig.

Abbildung 6: Verlauf der Stahlbauarbeiten am Vorbrecher (13.08.2025)

Abbildung 7: Innenansicht der Reclaim-Kammer (19.08.2025)

Abbildung 8: Kraftwerk mit beginnenden Stahlbauarbeiten und nahezu fertiggestelltem Schaltraum (13.08.2025)

Abbildung 9: Qualitätskontrollbohrungen in der Sabali-Grube und Bau der Transportstraße zur Verarbeitungsanlage (19.08.2025)

Abbildung 10: Einer von vier Kraftwerksmotoren wird auf einen Lkw verladen, um zum Standort transportiert zu werden (11.08.2025)

Abbildung 11: Eines von vier Segmenten des Kugelmühlengehäuses überquert den Niger auf dem Weg zum Standort (08.08.2025)

Nächste Schritte

Fortsetzung der Stahlbauarbeiten innerhalb der Verarbeitungsanlage, um Arbeitsbereiche für Elektroarbeiten zu schaffen.

Fortsetzung der Installation der mechanischen Ausrüstung, sobald sie an der Baustelle eintrifft.

Beginn der Rohrleitungsinstallation innerhalb der Verarbeitungsanlage, sobald die Materialien an der Baustelle eintreffen.

Fortsetzung der Installation der Mühlen.

Fertigstellung der Stahlkonstruktion des Kraftwerksgebäudes und Beginn der Installation der Nebenausrüstung im Inneren des Gebäudes.

Vergabe der Betriebs- und Wartungsverträge für Labor und Kraftwerk.

Fortsetzung der Arbeiten zur Minenerschließung.

Weiterführung der Bohrarbeiten in der Grube Sabali.

Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem ausgewählten Anbieter über Lieferung, Installation und Betrieb der PV-Solaranlage.



Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniero planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu beginnen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

