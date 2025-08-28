EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG steigert EBIT-Marge und konkretisiert EBIT-Prognose Konzern-Gesamtleistung bei 21,7 Mio. EUR (Vj. 29,1 Mio. EUR)

Konzern-EBIT-Marge steigt um ein knappes Viertel auf 12,6 % (10,2 %)

Auftragsbestand Ende August bei 140 Mio. EUR (31 Mio. EUR), relevantes Marktvolumen bei 325 Mio. EUR (302 Mio. EUR)

Konkretisierte Prognose 2025: rund 52 Mio. EUR Gesamtleistung, EBIT-Marge zw. 10 % (vorher 9 %) und 12 % der Gesamtleistung Oberhaching / Ascheberg, 28. August 2025 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) erzielte gemäß vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das erste Halbjahr 2025 (zum 30. Juni) ein Konzern-EBIT von rd. 2,7 Mio. EUR (Vorjahr 3,0 Mio. EUR). Das entspricht einer EBIT-Marge von rd. 12,6 Prozent (Vorjahr 10,2 Prozent). Das Unternehmen erwirtschaftete eine Gesamtleistung in Höhe von 21,7 Mio. EUR (Vorjahr 29,1 Mio. EUR). Aufgrund des gut verlaufenden Bohrgeschäfts sowie einer strikten Umsetzung des Projektcontrollings und des Effizienzprogramms hebt der Vorstand die untere Grenze der EBIT-Margen-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 von 9 Prozent auf 10 Prozent an und erwartet für das Gesamtjahr eine Marge zwischen 10 und 12 Prozent. Die Prognose für die Gesamtleistung bleibt zunächst unverändert bei rund 52 Mio. EUR. Hinweis I Der Halbjahresbericht 2025 wird planmäßig am 30. September 2025 veröffentlicht. Hinweis II Kommende IR Roadshows / Konferenzen / Events: 28. August 2025: Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund

2. Sept. 2025: Herbstkonferenz, Frankfurt

30. Sept. 2025: Veröffentlichung Halbjahreskonzernabschluss

zum 30.06.2025 12. Nov. 2025: MKK, München

24.-26. Nov. 2025: Eigenkapitalforum, Frankfurt Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Dieser Bereich erbringt auch Bohrungen im Rahmen einer sicheren Endlagerfindung atomarer Hinterlassenschaften. Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Presse- & Investor Relations-Kontakt Daldrup & Söhne AG Falk von Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu 82041 Oberhaching www.daldrup.eu



