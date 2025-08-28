Winterthur - Die Designwerk Technologies AG hat im Juli 2025 unter Realbedingungen eine Ladeleistung von über einem Megawatt für Elektro-LKW erreicht - ein Meilenstein im vom Schweizerischen Bundesamt für Energie (BFE) unterstützten Demonstrationsprojekt. Damit wird die Schnellladung grosser LKW-Batterien Realität und eine wichtige Hürde für den erfolgreichen Langstreckeneinsatz genommen. Bisher lag die marktübliche Ladeleistung bei rund 350 kW. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab