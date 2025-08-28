Harvest Technology: Sichere Datenübertragung wird zum Milliardenmarkt

Anzeige / Werbung

In einer Welt voller geopolitischer Spannungen, Cyberangriffe und wachsender technologischer Anforderungen rückt ein Thema in den Fokus: die sichere und zuverlässige Übertragung von Daten. Militärs wie Unternehmen setzen zunehmend auf autonome Systeme, die aus der Ferne gesteuert und überwacht werden - ohne auf stabiles Netz verzichten zu können. Damit öffnet sich ein gigantischer Zukunftsmarkt für Unternehmen mit den passenden Lösungen.

Verbindungen, die Leben retten können

Wer im Urlaub schon einmal versucht hat, am Strand oder auf einem abgelegenen Campingplatz Mails abzurufen, kennt das Problem: kein Netz, keine Verbindung. In kritischen Bereichen wie auf Bohrinseln oder Militärbasen ist eine solche Situation undenkbar. Dort müssen Daten jederzeit und absolut zuverlässig übertragen werden - egal, wie abgelegen der Standort ist.

Insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, in denen Staaten wie die USA, Russland und China sich an der digitalen Front gegenüberstehen, sind Unternehmen gefragt, die für die nötige Sicherheit und Stabilität in der Datenkommunikation sorgen. Hackerangriffe, Sabotage und Spionage gehören längst zur Realität.

Autonomie verlangt Konnektivität

Gerade das US-Militär setzt verstärkt auf autonome Systeme, um Personal in gefährdeten Regionen zu reduzieren. Drohnen und ferngesteuerte Systeme übernehmen Aufgaben wie Überwachung, Logistik oder Lagerkontrolle - doch all diese Systeme benötigen eine durchgängige Datenverbindung. Diese Daten müssen oft Tausende Kilometer weit übermittelt werden. Eine enorme Herausforderung, die spezielle Technologie erfordert.

Milliardenpotenzial im "Internet der Dinge"

Laut einer Studie von McKinsey kann der Bereich der industriellen Automatisierung und Fernsteuerung - oft unter dem Schlagwort "Internet der Dinge" geführt - bis 2030 weltweit bis zu 650 Milliarden US-Dollar an Produktivitätsgewinnen erschließen. Ein Markt, der nicht nur wirtschaftlich hochattraktiv ist, sondern auch das Potenzial hat, Leben zu retten.

Hier setzt die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) an. Das australische Unternehmen hat sich auf hochsichere Datenübertragungslösungen spezialisiert - in Echtzeit und auch bei minimaler Bandbreite. Die Systeme von Harvest ermöglichen den verschlüsselten Transfer von HD-Videos, Sensordaten und Audio - selbst unter extremen Bedingungen.

Praxisnah, einsatzbereit, wachstumsstark

Typische Einsatzgebiete der Technologie von Harvest: Offshore-Plattform, kritische Infrastruktur oder militärischer Einsatz. Kunden aus Energie- und Verteidigungssektor nutzen die Plattform derzeit aktiv. Dank Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies kommt die Technologie schon heute bei Ferninspektionen zum Einsatz.

Für 2025 strebt Harvest nicht nur den Eintritt in die Gewinnzone an, sondern auch die Expansion nach Nordamerika und Europa. Mit einem aktuellen Börsenwert von rund 14 Millionen Euro gehört das Unternehmen noch zu den MicroCaps. Neben der australischen Heimatbörse ist die Aktie auch in Frankfurt gelistet.

---

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

