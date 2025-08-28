DJ PTA-AFR: UBM Development AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
UBM Development AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/28.08.2025/07:00 UTC+2) - UBM Development AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.ubm-development.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 30.06.2025
Kurzbeschreibung: Halbjahresbericht 2025
Aussender: UBM Development AG
