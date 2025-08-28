Nvidia hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen übertroffen. Dennoch zeigte sich die Aktie nach Börsenschluss schwächer. Das China-Geschäft bereitet Sorgen. Zudem verfehlte das Unternehmen im Geschäftsbereich Technik für Rechenzentren knapp die Erwartungen. Nvidias Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent von 30,04 auf 46,74 Milliarden US-Dollar (erwartet: 46,06 Milliarden US-Dollar). Der Nettogewinn sprang um 59 Prozent auf 26,42 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt Nvidia einen Umsatz von 54 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
