Ergebnisse der Ringmetall Gruppe im ersten Halbjahr 2025 geprägt von herausforderndem Marktumfeld und Akquisitionen Konzernumsatz mit 97,4 Mio. EUR um 7,2 Prozent gestiegen

EBITDA mit 12,2 Mio. EUR um 8,9 Prozent unter Vorjahresniveau

Integration der neu erworbenen Tochtergesellschaften kommt voran München, 28. August 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat trotz eines herausfordernden Marktumfelds ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 weitgehend stabil gehalten. Der wesentliche Treiber für die Steigerung des Konzernumsatzes um 7,2 Prozent auf 97,4 Mio. EUR war die Erweiterung des Konsolidierungskreises im vierten Quartal 2024 sowie im ersten Quartal 2025. "Durch die Stärkung des Geschäftsbereichs Liner und die erfolgreiche Integration unserer jüngsten Akquisitionen setzen wir wichtige strategische Impulse für die zukünftige Entwicklung", erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 12,2 Mio. EUR um 8,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau (H1 2024: 13,4 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge, bezogen auf die Gesamtleistung, verringerte sich hauptsächlich aufgrund der Erweiterung des Konsolidierungskreises sowie gestiegener EDV- und Frachtkosten auf 12,5 Prozent (H1 2024: 14,8 Prozent). Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR H1 2025 H1 2024 ? [abs.] ? [%] Umsatzerlöse 97.372 90.804 6.568 7,2% Gesamtleistung (GL) 97.543 90.273 7.270 8,1% Rohertrag 52.160 48.155 4.005 8,3% Rohertragsmarge (auf GL) 53,5% 53,3% EBITDA 12.163 13.355 -1.192 -8,9% EBITDA-Marge (auf GL) 12,5% 14,8% EBIT 6.917 9.330 -2.413 -25,9% EBIT-Marge (auf GL) 7,1% 10,3%

Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme, in dem das Unternehmen Spannringe, Fassdeckel und weitere Zubehörteile für Industriefässer produziert, erzielte einen Umsatz in Höhe von 58,8 Mio. EUR, was einem Anteil von 60,3 Prozent entspricht. Der Einfluss rückläufiger Stahlpreise und eine gedämpfte Nachfrage zeigten sich in der Umsatzentwicklung deutlich wahrnehmbar. Das EBITDA lag bei 9,9 Mio. EUR. Im Geschäftsbereich Liner, in dem Ringmetall Innenhüllen für Industriefässer und andere Verpackungseinheiten sowie Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie (z.B. Bag-in-Box-Systeme) produziert, lag der Segmentumsatz bei 38,6 Mio. EUR, was einem Anteil von 39,7 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Die Akquisitionen des Vorjahres sowie die Akquisition der Hutek Oy in Finnland wirkten sich umsatz- und ergebnissteigernd aus. Positiv entwickelte sich weiterhin die Nachfrage nach Großgebinde- und Flüssigkeits-Linern, wobei insbesondere auch die Entwicklung von Peak Packaging diesen positiven Trend untermauert. Im Detail zeigte sich die Entwicklung der Geschäftsbereiche wie folgt: IFRS, in TEUR 2025 Verschlusssysteme Umsatzerlöse 58.746 Gesamtleistung (GL) 58.736 EBITDA 9.888 EBITDA-Marge (auf GL) 16,8% Liner Umsatzerlöse 38.626 Gesamtleistung (GL) 38.807 EBITDA 5.804 EBITDA-Marge (auf GL) 15,0%

Der Konzern hält für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin an der Prognose des Konzernumsatzes im Bereich von 180 bis 200 Mio. EUR bei einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. EUR fest. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise zugrunde. Nicht enthalten sind Effekte aus im weiteren Jahresverlauf angestrebten Akquisitionen, inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten. Der Vorstand bewertet das Marktumfeld für weitere Zukäufe positiv und sieht den Konzern weiterhin gut aufgestellt, um attraktive Chancen im Markt wahrnehmen zu können. Der vollständige Zwischenbericht 2025 steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de . Kontakt: Ringmetall SE Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0 E-Mail: ir@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.



