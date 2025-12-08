

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.12.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Petri Industriebeteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christoph Nachname(n): Petri Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ringmetall SE

b) LEI

3912001LS9HMTYQODO63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5E55

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,8000 EUR 36.086,40 EUR 2,8000 EUR 45.850,00 EUR 2,8000 EUR 5.504,80 EUR 2,8000 EUR 3.701,60 EUR 2,8000 EUR 1.139,60 EUR 2,8000 EUR 47.717,60 EUR 2,8000 EUR 5.849,20 EUR 2,8000 EUR 3.701,60 EUR 2,8000 EUR 411,60 EUR 2,8000 EUR 45.287,20 EUR 2,8000 EUR 7.000,00 EUR 2,8000 EUR 840,00 EUR 2,8000 EUR 3.640,00 EUR 2,8000 EUR 848,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,8000 EUR 207.578,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News