Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research die nächste Akquisition gemeldet. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen wird sich der konsequente Expansionskurs deutlich auszahlen, wenn sich die Rahmenbedingungen wieder verbessern.

Das Marktumfeld für Ringmetall bleibe laut SMC-Research schwierig. Zuletzt habe es zwar Erholungsanzeichen von der deutschen Industrie gegeben, und gerade auch die lange Zeit schwächelnde Chemiebranche habe erste Signale für eine zumindest moderate Besserung der Lage gesendet. Aber die durch den Irankrieg verursachten Marktturbulenzen dürften für einen neuerlichen Dämpfer sorgen, so die Analysten.

Ringmetall setze auf Basis einer starken Marktposition und eines hohen freien Cashflows den Kurs trotzdem unbeirrt fort und baue die Stellung mit weiteren synergetischen Zukäufen kontinuierlich aus. Aktuell sei eine Übernahme in der Türkei für die Liner-Sparte gemeldet worden.

Damit werde das Wachstum ungeachtet des schwierigen Umfelds weiter fortgesetzt, was sich bei einer künftigen Marktaufhellung umso stärker auszahlen sollte. Das spiegele sich im Bewertungsmodell der Analysten wider, das einen fairen Wert von 5,00 Euro je Aktie signalisiere, der weit über dem aktuellen Kurs liege. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die Aktie deutlich erhole, sobald die Rahmenbedingungen auch wieder höheres organisches Wachstum zulassen. Aufgrund des neuerlichen Dämpfers für die Konjunktur lautet ihr Urteil vorerst wieder "Hold".

