HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Probleme im US-Geschäft mit Anlagen auf See seien mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung Mitte des Monats offen zutage getreten, schrieb James Carmichael in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Seitdem habe sich die Situation mit gestoppten Projekten noch verschärft. Letztlich sieht der Experte aber in allen durchgespielten Szenarien die Investitionen bis 2027 nach der Kapitalspritze gesichert. Und der Value dürfte jegliche Unsicherheit übertrumpfen./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928





© 2025 dpa-AFX-Analyser