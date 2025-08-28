Zürich - Der US-Dollar hat am Mittwochabend einen Teil seiner Gewinne aus der ersten Wochenhälfte wieder abgegeben. In der Nacht auf Donnerstag gab es derweil nur wenig Bewegung. Das EUR/USD-Paar notierte am frühen Morgen bei 1,1640 und damit rund einen halben Cent höher als am späten Mittwochnachmittag (1,1588). Derweil ist das USD/CHF-Paar in der gleichen Zeit auf 0,8016 von 0,8046 gesunken. Das EUR/CHF-Paar zeigt sich hingegen bei Kursen von aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab