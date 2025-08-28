© Foto: SOPA Images - Sipa USAHP wächst stärker als erwartet. Die Nachfrage wird durch Windows 11 und KI-PCs angetrieben. Der Konzern übertrifft die Umsatzprognosen und gibt einen optimistischen Ausblick. Die Aktie verliert nachbörslich dennoch. Der PC-Riese HP konnte im jüngsten Quartal von der wieder anziehenden Nachfrage nach modernen Notebooks und Desktops deutlich profitieren und die Markterwartungen beim Umsatz übertreffen. Rückenwind lieferten dabei vor allem der Umstieg vieler Unternehmen auf Windows 11 sowie die ersten Gerätegenerationen mit dedizierten KI-Funktionen. "Wir erwarten eine anhaltende Dynamik durch den Umstieg auf Windows 11 und die Einführung von KI-PCs", sagte Finanzchefin Karen Parkhill. Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
