NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Neutral" belassen. Die strategische Neuaufstellung stehe bei BP im Fokus, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
