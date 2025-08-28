Peu à peu hat sich die Siemens-Aktie in den vergangenen Wochen wieder nach oben gearbeitet. Das Rekordhoch bei 244,85 Euro ist nicht mehr weit entfernt. Neue Impulse gibt es am Donnerstag von JPMorgan. Die US-Bank hat die Bewertung neu aufgenommen und ein sehr bullishes Kursziel ausgegeben.Analyst Phil Buller sieht den fairen Wert der Siemens-Aktie bei 300 Euro und stufte sie entsprechend auf "Overweight" ein. Mehr als 25 Prozent Potenzial sieht er dabei auf dem aktuellen Niveau und setzte den DAX-Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär