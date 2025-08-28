Der DAX befindet sich am Donnerstag deutlich im Aufwind. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Siemens und von ProSiebenSat.1. Nach der zuletzt moderaten Verlustserie hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf Erholungskurs begeben. In den ersten Handelsminuten stieg der DAX um 0,6 Prozent auf 24.184 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,8 Prozent auf 30.732 Zähler zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE