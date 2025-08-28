Google hat diesen Monat mit Genie3 ein Werkzeug vorgestellt, das aus einfachen Text-Prompts komplexe 3D-Welten generieren kann. Dem ersten Anschein nach ist es "nur" ein neuer Meilenstein in der Entwicklung generativer KI - tatsächlich könnte die Bedeutung dieser Technologie jedoch weit größer sein. Denn was DeepMind-CEO Demis Hassabis als "generative Welten" beschreibt, öffnet nicht nur für Robotik, sondern auch für Rüstung und Geopolitik neue Horizonte.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär