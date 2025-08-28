EQS-News: Allane SE
PRESSEMITTEILUNG
Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 deutliches Wachstum
Garching bei München, 28. August 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im ersten Halbjahr 2025 erneut gewachsen. So hat das Unternehmen seinen operativen Umsatz und das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Der Konzernvertragsbestand ist im Berichtszeitraum ebenfalls erneut gestiegen.
2189526 28.08.2025 CET/CEST