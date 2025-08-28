In der Luxusbranche macht sich neue Hoffnung breit. Positive Aussagen von Swatch-CEO Nick Hayek verliehen am Mittwoch mehreren Luxustiteln frischen Schwung - auch Branchenprimus LVMH profitierte davon. Das Chartbild hat sich mittlerweile spürbar aufgehellt. Steht nun die lang ersehnte Erholung bevor?RBC-Analyst Piral Dadhania erklärte, dass Hayek eine optimistische Botschaft zum Nordamerika-Geschäft im Juli und August vermittelt und zugleich bestätigt habe, dass sich China "langsam von einem gedrückten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
