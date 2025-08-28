Zürich - Die von 230 Schweizer Banken verwalteten Vermögen haben 2024 ein Rekordniveau erreicht. Gemäss Fachleuten profitierten sie auch von ausländischen Kunden, die ihr Geld aus dem US-Raum wegen der Unsicherheiten aus geopolitischen Überlegungen in die Schweiz brachten. Laut einer Mitteilung der Schweizerischen Bankiervereinigung vom Donnerstag stiegen die von den Schweizer Banken verwalteten Vermögen im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf 9284 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab