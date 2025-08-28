Gestern veranstaltete mwb research ein Earnings Call mit MS Industrie, bei dem CEO Dr. Aufschnaiter die Halbjahresergebnisse 2025 vorstellte und die strategische Ausrichtung des Unternehmens erläuterte. Der hochautomatisierte Standort Trossingen bleibt ein zentraler Umsatztreiber, während das neue Werk in Charlotte, USA, im September 2025 die Produktion aufnehmen soll; der Break-even wird für 2026 erwartet. Langfristige Verträge mit Daimler, Traton und weiteren Kunden sichern Umsätze von über 1,1 Mrd. EUR bis 2031. Das Management plant, die Abhängigkeit vom On-Road-Segment von 70 % auf 50 % zu reduzieren und in Off-Road-Bereiche wie Baugeräte, Generatoren und Verteidigung zu expandieren. Mit dem weitgehend abgeschlossenen Investitionszyklus, geplanten Verkäufen von Nicht-Kerngeschäften und einer Dividendenausschüttung ab 2027 sieht sich MS Industrie gut aufgestellt, um langfristig Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,40 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 60 % impliziert. Die Aufzeichnung des Earnings Calls ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-08-27-14-00/MSAG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag
