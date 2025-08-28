Darauf haben alle gewartet! - Nvidia nach den Zahlen: Was nun?
|153,40
|153,44
|11:28
|153,34
|153,44
|11:28
|Aktuelle Nachrichten
|11:19
|Uneinheitliche Tendenzen an asiatischen Märkten trotz optimistischer Prognose von Nvidia
|11:18
|European Shares Mostly Higher As Nvidia Outlook Lifts Sentiment
|BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - European stocks were mostly higher on Thursday as Nvidia's positive results helped ease AI slowdown fears. U.K. markets underperformed as banks and utilities...
|11:11
|Nvidia mit 56 Prozent mehr Umsatz, Aktie gibt dennoch nach
|11:10
|Nvidia liefert und bremst zugleich
|Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Wenn eine Story an der Börse seit fünf Jahren lang nur eine Richtung kennt, steigt mit jeder auch noch so guten Nachricht das Risiko eines...
|11:01
|Prediction: Here's How Much Nvidia's Stock Could Surge by 2035
|NVIDIA CORPORATION
|153,48
|-1,63 %