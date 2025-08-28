Der italienische Großaktionär Media for Europe (MFE) steht unmittelbar vor der Mehrheitsübernahme beim deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat. 1. Der tschechische Finanzinvestor PPF will seinen Anteil von knapp 15,7 Prozent an ProSiebenSat. 1 an MFE verkaufen, wie er am Mittwoch Abend mitteilte. Sowohl die von der Unternehmerfamilie Berlusconi kontrolllierte MFE als auch PPF hatten konkurrierende Übernahmeofferten für ProSiebenSat. 1 abgegeben. MFE hatte nach Ablauf der ersten Angebotsfrist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
