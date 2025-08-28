DAX mit Rückenwind - Fokus auf Nvidia und Delivery Hero

Der deutsche Leitindex startet mit Rückenwind in den Handelstag, während die US-Börsen vorerst auf der Stelle treten. In Tokio dominierte ebenfalls eine positive Grundstimmung, was den asiatischen Märkten zusätzlichen Schwung verlieh. Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Konjunkturdaten aus den USA, die den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen könnten.

Makroökonomischer Überblick

Frische Zahlen aus Europa sorgen für Gesprächsstoff: Die Neuzulassungen von Pkw in der EU legten im Juli um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr zu - ein deutlich stärkerer Zuwachs als erwartet. Besonders gefragt waren Elektro- und Hybridfahrzeuge, während Verbrenner weiter Marktanteile einbüßen. Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Die zweite Schätzung zum US-BIP für das zweite Quartal dürfte die Märkte bewegen.

Im Fokus:

Nvidia sorgt nach Zahlenvorlage für gemischte Reaktionen. Zwar übertraf der KI-Chipgigant mit einem Umsatz von 46,7 Mrd. $ und einer Marge von 72,7 % die Erwartungen, doch die Anleger hatten angesichts des KI-Hypes noch mehr erhofft. Belastend wirken zudem geopolitische Unsicherheiten im China-Geschäft. Ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 60 Mrd. $ konnte den nachbörslichen Kursrückgang nicht verhindern.

Delivery Hero gerät trotz starker Halbjahreszahlen unter Druck. Der Essenslieferdienst steigerte sein bereinigtes EBITDA um satte 71 % auf 411 Mio. €, erzielte erstmals ein positives operatives Ergebnis und verbuchte zweistelliges Umsatzwachstum. Dennoch lastet die gesenkte Jahresprognose für das operative Ergebnis auf der Stimmung - Währungseffekte zwingen das Management zu einer Anpassung nach unten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FYT 9,31 23201,544866 Punkte 25,03 Open End DAX® Bear UG8HGL 2,89 24387,766812 Punkte 91,14 Open End DAX® Bear UG2EN9 10,91 25206,41322 Punkte 26,15 Open End DAX® Bull UG5FX1 10,91 23079,241857 Punkte 22,32 Open End DAX® Bull UG8VX2 1,91 24000,00 Punkte 135,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Call HD4LHU 0,84 195,00 USD 102 14.01.2026 DAX® Call UG80SF 0,98 24400,00 Punkte 80,8 05.09.2025 Nvidia Corp. Call HD69A0 4,92 125,00 USD 5,94 14.01.2026 Schneider Electric SE Call HD574A 0,82 230,00 EUR 21,02 17.12.2025 Nvidia Corp. Call HD5R82 10,22 195,00 USD 45,64 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nvidia Corp. Short UG7PRT 1,69 199,761637 USD -10 Open End DAX® Long UG6H8N 4,95 16033,611399 Punkte 3 Open End DAX® Long HD6SGF 15,04 20041,520149 Punkte 6 Open End L'Oréal S.A. Long HC19QY 9,53 267,557795 EUR 3 Open End Fuchs SE Long HC1B8H 13,13 27,432592 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2025; 10:20 Uhr;

