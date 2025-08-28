Zürich - Die Finalisten des 28. EY Entrepreneur Of The Year 2025 stehen fest. Seit heute sind die zwölf Unternehmer-Persönlichkeiten und ihre neun Unternehmen für die diesjährige Ausgabe des angesehenen Awards bekannt. Fast die Hälfte (45%) der Unternehmen sind im Bereich Technologie und Innovation tätig, 11% im digitalen Finanzwesen, 22% im Immobilienmanagement und weitere 22% sind auf hochwertige Konsumgüter spezialisiert. Insgesamt haben sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
