Kurssprung bei Snowflake: Die Aktie des Cloud-Data-Spezialisten legt vorbörslich um mehr als 14 Prozent zu. Neben Nvidia präsentierte auch Snowflake am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen - und überzeugte auf ganzer Linie. Zudem hob das Unternehmen die Jahresprognose an.Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 32 Prozent auf 1,09 Milliarden Dollar und übertraf die Schätzungen von 1,04 Milliarden Dollar. Im Kernbereich Produktumsatz erzielte Snowflake ein Wachstum von 32 Prozent. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
