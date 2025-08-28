EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2025



28.08.2025

Die erste Jahreshälfte spiegelt weiterhin die Nachwirkungen der Geschäftsstörungen wider, die sich über das Geschäftsjahr 2024 erstreckt haben. Der Umsatz verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 Mio. EUR auf 33,0 Mio. EUR (H1 2024: 43,1 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf die anhaltenden Auswirkungen von Lieferverzögerungen und Filialschließungen, die im Vorjahr eingeleitet wurden, zurückzuführen ist. Obwohl diese Probleme Ende 2024 strukturell behoben wurden, wirkten sich ihre Folgen weiterhin auf die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2025 aus. Dieser nachgelagerte Effekt unterstreicht das Ausmaß der operativen Herausforderungen des vergangenen Jahres. Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs gelang es dem Unternehmen, seine Kostenbasis zu senken, was zu einem im Vergleich zum Vorjahr relativ stabilen EBIT führte, wobei die in den vergangenen Monaten eingeleiteten Straffungs- und Effizienzmaßnahmen Wirkung zeigen. Diese Ergebnisse sind im Kontext der erwarteten, noch andauernden Übergangsphase zu interpretieren, in der das Unternehmen aktiv eine umfassende operative Transformation umsetzt, die auf die Wiederherstellung langfristiger Resilienz und Profitabilität abzielt, wobei erste Anzeichen einer Erholung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erwartet werden.



Ausblick 2025: Wir erwarten keinen wesentlichen negativen Einfluss des handelspolitisch geprägten wirtschaftlichen Umfelds auf das Ergebnis bzw. den Umsatz für H2/2025 / das Gesamtjahr 2025.



