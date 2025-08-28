VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 27. August 2025 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung mit zwei unabhängigen Verkäufern für den Erwerb von mehreren neuen Projekten unterzeichnet hat, die sich auf insgesamt 1.912,46 Hektar belaufen. Das Gelände beherbergt eine Reihe von historischen MINFILE-Vorkommen, die porphyrische Cu-Au-, carbonatgebundene Skarn- und epithermale Au-Ag-Mineralisierungsformationen repräsentieren. Diese Vorkommen sind räumlich getrennt und stellen verschiedene Explorationsziele dar, sie sind jedoch durch dasselbe frühjurassische magmatische und strukturelle Gefüge, das die Mineralisierung quer über Toodoggone untermauert, genetisch verwandt. Zusammen veranschaulichen sie die Bandbreite der Mineralisierungsumfelde, die in dem Distrikt erwartet werden, von Porphyr-Ursprüngen über Skarne bis hin zu höher im System liegenden epithermalen Erzgängen. Mit ihrer Einbindung in ein einzelnes zusammengefasstes Landpaket kontrolliert das Unternehmen nun einen äußerst diversen Satz an frühzeitigen Explorationsmöglichkeiten in einem der aussichtsreichsten Gürtel in British Columbia.

R. Nick Horsley, CEO & Director von Hi-View, erklärt: "Wir sind begeistert, unsere Präsenz im Distrikt Toodoggone mit diesem strategischen Erwerb zu erweitern und unserem Portfolio 1.912,46 Hektar an vielversprechenden Explorationsgebieten hinzuzufügen. Diese Claims decken eine große Mineralisierungsbandbreite ab, von Kupfer-Gold-Porphyr-Systemen bis zu Skarn- und epithermalen Gold-Silber-Prospektionsgebieten, die ihren Ursprung alle im bewährten geologischen Umfeld von Toodoggone haben. Durch ihre Nähe zu fortgeschrittenen Projekten, die sich im Besitz von Thesis Gold, TDG Gold und Sun Summit befinden, erhöht sich ihre strategische Bedeutung, was Hi-View dazu positioniert, eine zentrale Rolle bei der potenziellen Konsolidierung dieses produktiven Mineralgürtels zu spielen. Während wir diese neuen Projekte erkunden, haben wir das feste Ziel, das Potenzial unseres Vorzeige-Projekts Golden Stranger zu maximieren."

Siehe Abbildung 1 für einen Lageplan.

Abbildung 1. Claimbestände von Hi-View in Toodoggone mit den neuen Projekten Black Pearl, Oxide Summit, Garnet und Ursus

Black Pearl

Das Projekt Black Pearl schließt das Gebiet Moose/Harmon ein, wo historische Schürf- und Lesestein-Proben Werte von bis zu 100 g/t Au und 68,4 g/t Ag ergaben, zusammen mit mehrprozentigen Basismetallen. Nahegelegene carbonatlagernde Systeme wie NUSKARN, McClair und BR 794 berichteten Ergebnisse, die 12,8 % Cu mit 4,25 % Zn und 90,5 g/t Ag, 3,8 g/t Ag und 0,42 % Cu und 56,4 g/t Ag, 0,13 g/t Au und >1 % Cu, Pb, Zn einschließen. Epithermalartige Erzgänge und Brekzien sind in dieser Ansammlung ebenfalls vorhanden, wobei Probenahmen bei BR-Vorkommen Untersuchungsergebnisse wie 11,7 g/t Au mit 73,8 g/t Ag von einem ~1-m-Erzgang (Schürfprobe), 12,2 g/t Au mit 201 g/t Ag und 0,96 % Cu von einem 20-cm-Erzgang (Schürfprobe) sowie eine Splitterprobe mit einem Gehalt von 15,7 g/t Au auf 0,20 m ergaben. Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse das genetische Kontinuum in diesem Teil des Pakets auf, von Porphyr- über Skarn- bis hin zu Epithermal-Umfelden.

Oxide Summit

Das Projekt Oxide Summit ist hauptsächlich durch epithermale Erzgangsysteme entlang des Trends Joanna-Gordonia-Falcon charakterisiert. Bei Joanna East ergaben Splitterprobenahmen 13,0 g/t Au, 13,6 g/t Ag und 0,129 % Cu auf 0,9 m, während bei Joanna West Schürfproben 5,65 g/t Au, 15,3 g/t Ag und 0,61 % Cu erzielten. Gulch West lieferte eine ausgewählte Quarz-Erzgang-Probe von 14,91 g/t Au, 164,9 g/t Ag und 1,0 % Cu, und bei Gordonia ergaben Splitterprobenahmen durchschnittlich 30 g/t Ag, 1,9 % Zn, 0,43 % Pb und 0,11 % Cu auf 0,91 m, wobei weitere Ergebnisse eine Schürfprobe von 5,745 g/t Au und 200 g/t Ag beinhalteten. Bei Oxide Peak lieferten Probenahmen von Quartz-Carbonat-Brekzien Schürfproben von 6,85 g/t Au, 282 g/t Ag und 1,23 % Cu, wobei Schlitzproben 2,0 m mit 1,87 g/t Au und 55 g/t Ag umfassten. Weiter südlich - bei Falcon A1 - ergaben Splitterprobenahmen auf 2,0 m 0,51 % Cu und 5,9 g/t Ag, während bei Falcon A2 enge Quarz-Erzgänge einen Gehalt von bis zu 2,72 % Cu, 118,2 g/t Ag und 1,05 g/t Au aufwiesen. Diese Vorkommen unterlegen einen entwickelten epithermalen Erzgangkorridor, der von seiner Art her mit Systemen bei Shasta, Baker und Lawyers vergleichbar ist.

Garnet

Das Projekt Garnet schließt das Porphyr-Vorkommen Garnet ein, wo historische Arbeiten Feldspat-Porphyr mit verstreutem Bornit nachwiesen. Eine ausgewählte Schürfprobe ergab 0,42 % Cu und 9,93 g/t Ag, während anderorts Lesesteinmaterial bis zu 11,6 g/t Au, 39,2 g/t Ag und 0,315 % Cu lieferte, was das Potenzial für einen Porphyr-Typ bestätigt.

Ursus

Das Projekt Ursus beherbergt das Vorkommen Ursus 4, wo historische Schürfproben 2,11 % Cu und 106 g/t Ag erbrachten, übereinstimmend mit einer Kupfer-Silber-Mineralisierung des Skarn-Typs entlang intrusiven Kontakten.

Vertragsbedingungen

Der Berechtigte kann die Option ausüben, indem er in feststehenden Raten bestimmte Barzahlungen an den Verkäufer leistet und Stammaktien im Kapital des Berechtigten (die "Hi-View-Aktien") an den Verkäufer ausgibt (wie folgt):

Barzahlung Aktienemissionen Abschlusstermin Hi-View-Aktien im Wert von 100.000 $ Das Datum von zehn (10) Geschäftstagen, nachdem der Berechtigte ein CSE-Formular 9 - Notice of Issuance or Proposed Issuance of Listed Securities bei der CSE im Zusammenhang mit den hier angestellten Sachverhalten einreicht (die "CSE-Einreichung") 75.000 $ Das Datum zehn (10) Geschäftstage nach der CSE-Einreichung 75.000 $ Das Datum sechs (6) Monate nach der CSE-Einreichung 200.000 $ Das Datum zwölf (12) Monate nach der CSE-Einreichung Hi-View-Aktien im Wert von 100.000 $ Das Datum zwölf (12) Monate nach der CSE-Einreichung

Alle Hi-View Aktien sind zu einem ermessenen Preis auszugeben, der dem jeweils Höheren des Folgenden entspricht: (i) 0,15 $ pro Hi-View-Aktie; und (ii) volumengewichteter durchschnittlicher Schlusskurs der Stammaktien an der CSE der letzten fünfzehn (15) Handelstage vor dem Ausgabedatum, abhängig von den Mindestpreisvorschriften der CSE.

Net-Smelter-Return

Nach Ausübung der Option muss der Berechtigte den Optionsgebern in Übereinstimmung mit der in der beigefügten Auflistung B dargelegten Royalty-Vereinbarung eine Net-Smelter-Return-Royalty (die "NSR") von 2,5 % für das Konzessionsgebiet gewähren, mit einer Option für den Berechtigten, jederzeit 1% der NSR (das heißt: 1 % der NSR von 2,5 %) zu einem Preis von 1.500.000 $ zurückzukaufen (die "NSR-'Buydown'-Option").

Die optionierten Claims sind in hohem Maße komplementär zum Vorzeige-Projekt des Unternehmens Golden Stranger, welches ebenfalls durch eine epithermale Au-Ag-Mineralisierung charakterisiert ist. Mit Golden Stranger als Eckpfeiler und der Hinzufügung dieser neuen Claims besitzt das Unternehmen nun mehrere Gruppen an Vorkommen, welche gemeinsam Porphyr-, Skarn- und Epithermal-Typen innerhalb desselben genetischen Systems unterlegen. Obwohl sie räumlich getrennt sind, untermauern diese Zielgebiete zusammen die Breite der Explorationsmöglichkeiten, die nun innerhalb des konsolidierten Landpakets gewonnen wurden.

Warnhinweis

Alle oben genannten technischen Informationen und Untersuchungsergebnisse sind historischer Art und wurden von öffentlich verfügbaren Auswertungsberichten und Regierungsdatenbanken bezogen. Das Unternehmen hat diese Ergebnisse, die möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet ist, noch nicht verifiziert. Die berichteten Schürfproben sind von ihrer Art her selektiv und stellen nicht unbedingt durchschnittliche Gehalte dar, während Splitterproben örtlich begrenzte Aufschlüsse repräsentieren, so dass gemeldete Mächtigkeiten vielleicht nicht wahre Mächtigkeiten wiedergeben. Die Bestätigung der berichteten Mineralisierung wird zukünftige Feldarbeiten, Probenahmen und analytische Programme erfordern, die gemäß branchenüblichen QA/QC-Verfahren ausgeführt werden.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Marilyne Lacasse, P.Geo., einer unabhängigen Beraterin des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia, Kanada, nach Gold, Silber und Kupfer sucht. Seine zu 100 % im Besitz befindlichen Konzessionsgebiete umfassen über 9.749 Hektar, einschließlich des Konzessionsgebiets Golden Stranger (2.669 Hektar) und der Claims Lawyers East, West und South. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf die Konzessionsgebiete Saunders und Nub erworben, die sich über 1.083,5 Hektar erstrecken und eine Gesamtfläche von 10.832,5 Hektar umfassen. Das Projekt Golden Stranger ist mit 45 bohrbereiten Standorten vollständig genehmigt. Zu den Highlights der historischen Bohrungen zählen 10 Meter mit 11,55 g/t Gold und eine Schätzung vor NI 43-101 (nicht konform) von 498.905 Tonnen mit 2,74 g/t Gold. Bei Probenahmen im Jahr 2024 wurden bis zu 111,5 g/t Gold und 2.740 g/t Silber ermittelt. Dabei wurden 1,3 km von den Hauptvorkommen entfernt neue mineralisierte Zonen identifiziert, die auf ein erhebliches Explorationspotenzial hinweisen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website von Hi-View oder in den jüngsten Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

Howard Milne - President

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www.hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80843Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80843&tr=1



