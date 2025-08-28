Dieser Beitrag beleuchtet die Vielzahl aktueller Herausforderungen für die Photovoltaik - von verzögerten EU-Genehmigungen über restriktive Netzanschlussbedingungen bis hin zu unsicheren Geschäftsmodellen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Analyse der Problemlage, sondern vor allem die Frage: Welche Antworten können Installateure, Projektentwickler und Betreiber heute schon geben, um Investitionssicherheit und Marktakzeptanz zu stärken? Markt- und […]Dieser Beitrag beleuchtet die Vielzahl aktueller Herausforderungen für die Photovoltaik - von verzögerten EU-Genehmigungen über restriktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
