Der Expansionsdrang des Rüstungskonzerns Rheinmetall scheint an Fahrt aufzunehmen. Hiervon profitierte bisher auch die Rheinmetall-Aktie. Nach dem Hype im ersten Quartal ist es zuletzt wieder ruhiger geworden. Momentan gibt es Gerüchte bezüglich des Einstiegs in den maritimen Rüstungsbereich. Kann das der Aktie helfen? Gerüchte um Werftübernahme Laut Medienberichten ist Rheinmetall an der Übernahme der militärischen Sparte der Lürssen-Werft interessiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de