© Foto: Akila Jayawardena - NurPhotoWährend die Zulassungszahlen von Tesla in der EU im Juli um 42 Prozent einbrachen, konnte BYD seine Zulassungszahlen verdreifachen. Insgesamt wurden im Juli in der Europäischen Union wieder deutlich mehr Pkw zugelassen.Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat wurden im Juli in der EU wieder deutlich mehr Autos zugelassen. Wie der Herstellerverband Acea mitteilte, stiegen die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge. Besonders gefragt waren Elektro- und Hybridmodelle. Allerdings wurden in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres mit knapp 6,5 Millionen Fahrzeugen 0,7 Prozent weniger Autos zugelassen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE