München (ots) -Deutschlands führender Energieversorger E.ON und United Internet Media, Vermarkter der E-Mail-Portale WEB.DE und GMX - arbeiten künftig im Rahmen einer neu geschlossenen Kooperation eng zusammen. Rund 35 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland können damit von attraktiven Ökostrom- und Erdgasprodukten zu besonderen Konditionen profitieren. Die Tarife werden ab sofort direkt über die Vorteilswelt von WEB.DE und GMX angeboten. Durch die Kooperation baut E.ON seine digitalen Vertriebswege weiter konsequent aus. Mit einem gemeinsamen Marktanteil von rund 50 Prozent bei den E-Mail-Anbietern in Deutschland bieten WEB.DE und GMX eine ideale Plattform, um Kundinnen und Kunden direkt über ihre E-Mail-Portale maßgeschneiderte E.ON Energieangebote zugänglich zu machen - einfach, digital und mit attraktiven Vorteilen.Exklusive Vorteile für Neukunden: Bonus und WunschgutscheinKundinnen und Kunden profitieren bei Vertragsabschluss von einem attraktiven Neukundenbonus. Zusätzlich erhalten sie einen "Wunschgutschein" im Wert von 30 Euro bei der Nutzung von Freemailing bzw. 50 Euro für Userinnen und User der Paymailing-Option. Der Einkaufsgutschein ist flexibel bei mehr als 500 bekannten Online- und Einzelhändlern einlösbar - von Mode über Technik bis hin zu Freizeitangeboten.Pressekontakt:Christian BretschneiderTel.: +49 89 1254-1337E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.deOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6105776