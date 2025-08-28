Die italienische UniCredit sucht die Expansion im Ausland. Die Mailänder strotzen vor Kraft und sind im September letzten Jahres bei der Commerzbank eingestiegen - ein Übernahmeversuch steht bevor. Die Aktie ist für Anleger eine attraktive Wahl, selbst wenn eine Fusion scheitern sollte.UniCredit-CEO Andrea Orcel gilt als gewiefter Investmentbanker. Seit rund vier Jahren steuert er nun die Geschicke des Mailänder Finanzinstituts. Der Kurs hat sich seitdem vervielfacht, die Profitabilität zählt mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
