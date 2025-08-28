Unterföhring (ots) -Thilo Mischke ist nominiert. Heidi Klum ist gleich zwei Mal nominiert. Der Kanzler ist nominiert - im weitesten Sinne. Und Programme von Joko & Klaas sind gleich vier Mal nominiert.Insgesamt acht Mal preisverdächtiges Programm, insgesamt acht Nominierungen für die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe für den Deutschen Fernsehpreis 2025!SAT.1 sichert sich eine Nominierung für die Wahl-Show "Kannste (nochmal) Kanzler?" in der Kategorie Bestes Infotainment.ProSieben wird wunderbare sieben Male nominiert - darunter für "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", Klaas Heufer-Umlaufs neue Show "EXPERTE FÜR ALLES" und Thilo Mischkes Reportage "ProSiebenTHEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl" und das neue Joko & Klaas-Quiz "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Joko Winterscheidts Show "Wer stiehlt mir die Show?" ist gleich zwei Mal nominiert.Hannes Hiller, Senderchef ProSieben: "Wann, wenn nicht heute muss ich es einfach sagen: Sieben auf einen Streich für ProSieben! Jawoll! Ich freue mich sehr über diese fantastische Nominierungsbilanz für unsere Künstler:innen, für alle Kolleg:innen und natürlich für die rote Sieben. Herzlichen Glückwunsch an Heidi Klum, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Thilo Mischke und Teddy Teclebrhan. Ich drücke die Daumen."Das sind die nominierten Programme und Kategorien der ProSiebenSat.1-Sendergruppe für den Deutschen Fernsehpreis 2025:- Beste Unterhaltung Show: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"- Beste Comedy/Late Night: "EXPERTE FÜR ALLES"- Beste Unterhaltung Reality: "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"- Bestes Infotainment: "ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl"- Bestes Infotainment: "Kannste (nochmal) Kanzler??"- Beste Moderation Unterhaltung: Teddy Teclebrhan - Moderation in "Wer stiehlt mir die Show?"- Beste Ausstattung (Set-Design/Kostüm) Unterhaltung: "Wer stiehlt mir die Show?"- Beste Ausstattung (Set-Design/Kostüm) Unterhaltung: "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"Pressekontakt:Christoph KörferVice President Content CommunicationsTel. +49 [0] 89 95 07-2598E-Mail: Christoph.Koerfer@seven.oneOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6105807