Künstliche Intelligenz ist ein zweischneidiges Schwert - das zeigt die neue Cisco DUO-Studie "2025 State of Identity Security", für die unter anderem 325 IT- und Sicherheitsverantwortliche in Europa befragt wurden. Das Kernergebnis: KI-basiertes Phishing ist laut 34 % der Führungskräfte eine der grössten Bedrohungen für Identitäten im Jahr 2025. Gleichzeitig modernisiert KI aber auch den Identitätsschutz. 87 % der Unternehmen in Europa führen entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab