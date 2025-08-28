Die Energiegenossenschaft Egis eG erreicht 3.000 Mitglieder und zählt damit zu den größten Energiegenossenschaften in Bayern Die Energiegenossenschaft Inn-Salzach eG (Egis eG) hat die Marke von 3.000 Mitgliedern geknackt. Somit zählt sie zu den größten Energiegenossenschaften in Bayern. "Die Egis eG wächst kontinuierlich und ist nach der Mitgliederzahl inzwischen eine der größten Energiegenossenschaften des Freistaats", sagt Daniel Caspari, Energieauditor und Energieeffizienz-Experte beim Genossenschaftsverband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver