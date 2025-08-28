Nach langem Hin und Her scheint der Übernahmepoker um den deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 nun entschieden. Der tschechische Großaktionär PPF zieht sich aus dem Bieterstreit zurück und verkauft seine Position an den Mitinteressenten MediaForEurope (MFE). Die Aktie legt am Donnerstagvormittag um rund drei Prozent.Der Rückzug des tschechischen Investors PPF markiert das Ende des monatelangen Machtkampfes um ProSiebenSat.1. Der tschechische Investor hatte zuvor noch versucht, die Beteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
