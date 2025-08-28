Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat einen potenziellen neuen Großauftrag an Land gezogen. Bei den Anlegern kommt die Nachricht gut an: Die Aktie legte zwischenzeitlich über sechs Prozent zu und notiert aktuell noch mit rund vier Prozent im Plus.Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) hat Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Partner für Elektrolyseure mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt ausgewählt. Die Technologie soll beim sogenannten Mid-West Green Iron Project ...Den vollständigen Artikel lesen ...
