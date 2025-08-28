Thema des Tages: Nvidia-Zahlen: Crowdstrike | BYD | Nucera - Kein Grund zur Sorge bei Nvidia!

Die europäische Automarkt hat im Juli den stärksten Monat seit über einem Jahr erlebt. Trotzdem musste Tesla einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. BYD hingegen konnte zulegen und am Musk-Konzern vorbeiziehen.An den Zahlen von Nvidia scheiden sich heute die Geister. Waren sie jetzt gut oder schlecht? Der KI-King hat auf fast allen Ebenen die Erwartungen der Analysten geschlagen. Trotzdem liegt die Aktie im Minus. Was gefällt den Anlegern nicht? Bei der wichtigsten Sparte des Konzerns, das Geschäft mit Rechenzentren, blieb Nvidia leicht hinter den Schätzungen zurück. Ist das ein Grund, sich von der Aktie zu trennen? Thema des Tages: Nvidia-Zahlen Mit nur einem Klick zu Deinem …Den vollständigen Artikel lesen ...
