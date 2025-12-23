Die Aktie von ThyssenKrupp Nucera konnte sich von dem Kurseinbruch im Oktober und November teilweise wieder erholen. Das Tief lag Ende November bei 7,50 €. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 9,20 €. Was ist hier zu erwarten? Wenig Optimismus Nachdem das abgelaufene Geschäftsjahr zufriedenstellend ausfiel, ist das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr wenig optimistisch. Insbesondere beim Geschäft mit dem grünen Wasserstoff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de