Für Chinas Autobauer werden Exporte aufgrund harter Preiskämpfe und Überkapazitäten im Heimatmarkt zur Pflicht. BYD, Geely, XPeng und Co rücken Europa ins Zentrum ihrer Strategien. Die EU schützte ihre Hersteller zuletzt mit Importzöllen, doch nun könnte sie im Dialog mit China die Regeln vereinfachen.Die Europäische Union steuert im Handelskonflikt mit China auf eine Deeskalation zu. Anstelle der im Jahr 2024 eingeführten zusätzlichen Zölle auf chinesische Elektroautos setzt Brüssel künftig stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
