BYD & Co. im Check | Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche
Zeit
|11:54
BYD & Co. im Check | Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche
|11:46
|BYD soll Formel-1-Einstieg oder Teilnahme an anderer Motorsport-Rennserie prüfen
|10:58
|First Batch of BYD Linghui e7 Display Vehicles Arrives at Dealerships in 127 Cities Nationwide
|10:45
|Analyse: Warum BYD dank vertikaler Integration einen "differenzierten Vorteil" hat
|SHENZHEN, China (IT-Times) - Der chinesische Automobil- und Batteriehersteller BYD hat ein Research-Update von Analysten erhalten, die auf neue Technologien des Unternehmens setzen. Analysten von China...
|10:01
|BYD COMPANY (01211): NOTICE OF BOARD MEETING
|12:06
|JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit...
|11:54
|BYD & Co. im Check | Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche
|11:46
|Wachstumsausblick: William Blair stuft Oracle weiterhin mit "Outperform" ein
|11:46
|Citizens bekräftigt Oracle-Rating aufgrund starker Cloud-Nachfrage
|11:42
|Citizens reiterates Oracle stock rating on cloud demand strength
|12:19
|Porsche: Gewinn beim Sportwagenbauer bricht drastisch ein
|12:10
|Neuer Porsche-Chef kündigt weiteren Stellenabbau an
| STUTTGART (dpa-AFX) - Die Beschäftigten des Sportwagenbauers Porsche müssen sich auf einen weiteren Stellenabbau gefasst machen. Zur Verschlankung der Organisation wurde "bereits vor meiner Ankunft...
|12:05
|PORSCHE - Entkommt die Aktie dem neuen Allzeittief?
|11:54
|BYD & Co. im Check | Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche
|11:14
|Porsche: Gewinneinbruch schreckt Anleger auf, doch Aktie macht Boden gut
|Porsche verzeichnet einen massiven Gewinnrückgang. Dennoch setzen Analysten wie JPMorgan weiter auf die Aktie und erwarten mittelfristig eine deutliche Margensteigerung durch die eingeleiteten Maßnahmen....
|12:03
|Rheinmetall meldet Rekordzahlen und höhere Dividende
|11:55
|Rheinmetall-Gewinn steigt - neues Wachstum durch Irankrieg erwartet
|11:54
|GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die...
|11:54
|BYD & Co. im Check | Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche
|11:42
|Iran-Krieg bringt Rheinmetall wohl Extra-Schub
| DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg lässt die Nachfrage nach Flugabwehr-Geschützen von Rheinmetall nach oben schnellen. "Die Telefone standen übers Wochenende nicht still, man will unsere Systeme"...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|10,795
|+1,65 %
|ORACLE CORPORATION
|141,00
|+1,45 %
|PORSCHE AG
|38,490
|+1,53 %
|RHEINMETALL AG
|1.590,00
|-3,81 %