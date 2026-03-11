Der US-amerikanische Cloud-Spezialist Oracle startet mit jeder Menge Rückenwind in den Wall-Street-Handel am Mittwoch. Positive Impulse gehen von den jüngsten Quartalszahlen aus, die das Unternehmen am Dienstagabend vorgelegt hat (DER AKTIONÄR berichtete). Die Analysten zeigen sich klar optimistisch.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
